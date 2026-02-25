Protetto | Perché il Laos è pronto a sognare in grande

Il governo del Laos ha annunciato investimenti significativi nel settore dell’energia, spinto dalla crescente domanda interna. La decisione deriva dalla volontà di ridurre la dipendenza da fonti esterne e di sostenere lo sviluppo economico. Le autorità hanno già firmato accordi con aziende straniere per la costruzione di nuove centrali idroelettriche. Questa mossa mira a migliorare l’approvvigionamento energetico e a favorire l’industrializzazione del paese. Si aspetta che i progetti abbiano un impatto concreto sulle comunità locali.