Pep Guardiola si è presentato in pubblico con una kefiah al concerto di beneficenza per la Palestina. Non è la prima volta che il tecnico del Manchester City si schiera su questioni internazionali, e anche questa volta ha voluto fare sentire la sua voce, sottolineando l’importanza di parlare delle ingiustizie nel mondo.

Pep con la kefiah al concerto di beneficenza per la Palestina. Non è certo la prima volta che Guardiola si espone su temi internazionali, ma la sua partecipazione all’evento che si è tenuto nelle scorse ore a Barcellona mette in luce – finalmente – un pezzo di calcio che si sfila dall’angolo dell’indifferenza. “Onestamente, c’è qualcuno che ha visto le immagini di ciò che avviene nel mondo e non ne è rimasto colpito?Non è questione di chi abbia ragione o torto. Quando qualcuno uccide migliaia di persone innocenti, questa cosa mi ferisce”, ha detto Guardiola dal palco. Un anticipo del suo intervento si era già avuto nella conferenza stampa precedente alla partita di Premier League del City con il Newcastle: “Qualunque cosa posso fare per migliorare la situazione, parlando pubblicamente, la faccio. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Guardiola: “Bisogna parlare delle ingiustizie”

Approfondimenti su Palestina Concerti

Chivu ha dichiarato che i ragazzi dell’Inter dimostrano coraggio e determinazione di fronte alle ingiustizie.

Pep Guardiola ha preso la parola all’ONU, parlando di crisi in Sudan, Palestina e Ice.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Guardiola’s Reactions

Ultime notizie su Palestina Concerti

Argomenti discussi: Guardiola: Palestina, Ucraina, Minneapolis: in questo momento ci uccidiamo a vicenda per cosa?; Pep Guardiola a Barcellona: solidarietà per i bambini di Gaza all’evento Act x Palestine; RIVIVI IL LIVE! Tottenham-City 2-2: diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale della partita. Cronaca, gol, risultato e marcatori.

Guardiola: Palestina, Ucraina, Minneapolis: in questo momento ci uccidiamo a vicenda per cosa?In conferenza stampa Pep Guardiola va oltre il pallone e denuncia guerre e violenze globali, dalla Palestina all’Ucraina fino agli omicidi di Minneapolis ... fanpage.it

#Guardiola discorso da Nazioni Unite su #Ice, #Sudan e #Palestina. Ma evita di parlare di Emirati Arabi Uniti. Sulle guerre dice: "Possiamo arrivare sulla Luna, possiamo fare qualsiasi cosa, eppure proprio adesso ci uccidiamo a vicenda. Quando vedo le imm - facebook.com facebook