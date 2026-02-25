Inseguimento a folle velocità nella notte

Un uomo di 36 anni è stato fermato dai carabinieri di Sassuolo nella notte del 19 febbraio, dopo un inseguimento a folle velocità. La sua fuga è scaturita dai sospetti di aver compiuto dieci furti in garage condominiali tra Vignola e Spilamberto. Durante il tentativo di arresto, ha opposto resistenza e si è scoperto che era coinvolto anche in casi di ricettazione. La sua cattura ha impedito ulteriori azioni criminali.

Un uomo italiano di 36 anni è stato arrestato nella notte del 19 febbraio scorso dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sassuolo, per essere gravemente indiziato di dieci furti aggravati commessi all’interno di garage condominiali tra Vignola e Spilamberto, oltre che di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe forzato le basculanti di dieci garage danneggiando la lamiera in corrispondenza della maniglia, così da poter azionare il meccanismo di apertura e accedere ai locali. Dagli spazi pertinenziali sarebbero stati sottratti utensili e attrezzature professionali – tra cui trapani, avvitatori, flessibili, batterie e caricabatterie – oltre a un monopattino elettrico, generi alimentari e prodotti per la casa, per un valore complessivo di alcune migliaia di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

