Folle inseguimento nella notte tra Arezzo e Monte San Savino | 30enne arrestato

Nella notte tra Arezzo e Monte San Savino, un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo un inseguimento. Dopo aver ignorato un posto di blocco ad Arezzo, è stato rintracciato nel territorio di Monte San Savino. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’individuo, che ora è a disposizione delle autorità competenti.

Un arresto in Valdichiana. Non si sarebbe fermato all'alt durante un posto di blocco ad Arezzo ma è stato rintracciato nel territorio comunale di Monte San Savino. L'episodio si è consumato nella serata di ieri, lunedì 12 gennaio. Al volante dell'auto un 30enne residente in Valdichiana.

