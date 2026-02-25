Inps boom di visite fiscali | cosa cambia davvero nel 2026 e chi rischia di più

L’Inps stringe i controlli contro l’assenteismo. Nel secondo semestre 2025 sono aumentate le visite fiscali ed è in arrivo con il 2026 un ulteriore incremento, con un rafforzo dell’organico dei medici incaricati. Le regole per lavoratori e aziende restano le stesse, ma cresce la probabilità di ricevere una visita medica di controllo. È la fotografia che emerge dagli ultimi dati dell’Osservatorio statistico sul Polo unico di tutela della malattia e dalle novità organizzative annunciate dall’Inps a inizio anno. Visite fiscali Inps, aumentano i controlli nel secondo semestre 2025. Nel secondo semestre del 2025 l’Inps ha registrato un incremento delle visite fiscali del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. In totale sono state effettuate circa 399 mila visite mediche di controllo domiciliari. 🔗 Leggi su Panorama.it

