Infrastrutture report dell’Anac sui costi delle opere strategiche

È di 522 miliardi di euro il costo al 30 novembre 2025 delle infrastrutture strategiche prioritarie, rispetto alle quali le disponibilità finanziarie ammontano a 352 miliardi, pari al 67 per cento del costo previsto. È quanto emerge dalla rilevazione del Rapporto annuale del 2025 "Stato di attuazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie", predisposto in collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e l'istituto di ricerca Cresme. Rispetto alla precedente rilevazione aggiornata al 31 agosto 2024, che individuava un costo di 483 miliardi, il report evidenzia un aumento di circa 38,6 miliardi (più 8 per cento) ascrivibile all'aggiornamento del costo che, per una parte delle opere monitorate, tiene conto dell'incremento dei costi degli interventi dovuto all'avanzamento progettuale e all'aggiornamento dei quadri economici per adeguamenti tariffari connessi all'aumento dei prezzi.

