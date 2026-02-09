Sestito Autotrasporti | 20 anni al servizio delle grandi opere e delle infrastrutture italiane

Da Calcinaia, in provincia di Pisa, Sestito Autotrasporti festeggia 20 anni di attività. L’azienda si occupa di trasporti per le grandi opere e le infrastrutture italiane, diventando un punto di riferimento nel settore. In due decenni, ha partecipato a numerosi cantieri sparsi in tutta Italia, contribuendo alla realizzazione di grandi progetti senza mai cercare la ribalta. La sua storia è fatta di fatica, affidabilità e crescita costante, testimoniando come anche le imprese di settore spesso lavorino dietro le quinte,

Vent'anni di cantieri: la Sestito Autotrasporti racconta l'Italia che costruisce. L'ascesa di Sestito Autotrasporti, azienda con base a Calcinaia, in provincia di Pisa, rappresenta una parabola significativa nel panorama delle imprese italiane che operano dietro le quinte delle grandi opere e dei cantieri edili. Da vent'anni, questa realtà si è ritagliata uno spazio di eccellenza nel settore del trasporto e della logistica, un elemento spesso sottovalutato ma cruciale per il successo di infrastrutture complesse e ambiziose. La storia di Sestito Autotrasporti si intreccia con quella del Paese, riflettendo le sfide e le opportunità legate alla realizzazione di progetti strategici che, complessivamente, ammontano a oltre 480 miliardi di euro di investimenti.

