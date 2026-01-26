Alta Velocità Chiastra | Ennesimo teatrino della sinistra parmigiana sul tema delle infrastrutture strategiche

La discussione sull’Alta Velocità a Parma continua a suscitare polemiche. La mozione di maggioranza, presentata da Guerra e i suoi, mira a promuovere un confronto con le autorità statali, ma viene vista come un tentativo di autocelebrazione senza effetti concreti. Questa vicenda evidenzia le tensioni locali sulle infrastrutture strategiche, con approcci spesso più politici che pratici.

"Negli ormai quattro anni in cui questa giunta è stata in carica, ben poco é stato fatto sul fronte Alta Velocità e oggi ci ritroviamo a dover discutere una mozione a copertura del loro annoso immobilismo, visto che già da tempo avrebbero dovuto rivolgersi con convinzione e unità di intenti alle istituzioni nazionali per porre l’attenzione su un tema così rilevante per il nostro territorio. Possiamo comprendere come le ultime novità in merito all’Alta Velocità – penso, in particolare, ad iniziative isolate di stampo parlamentare – abbiano messo in seria difficoltà Guerra, lasciandolo con il cerino in mano".🔗 Leggi su Parmatoday.it

L'emergenza infrastrutturale in Toscana richiede un'azione coordinata per migliorare i collegamenti tra treni e aeroporto.

A Palazzo Alvaro si è svolto un incontro promosso dal Touring Club Italiano, al quale hanno partecipato rappresentanti di università, commercio, cultura ed economia.

