Infortunio Soulé la rivelazione sul problema del calciatore argentino e cosa filtra in vista di Roma Juve

Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali. Le ultimissime novità Osimhen Juve, il bomber nigeriano strizza l’occhio alla Vecchia Signora. Il punto sul futuro dell’ex Napoli e cosa filtra in casa bianconera Kolo Muani Juve, non è ancora finita: in estate il francese potrebbe tornare a Torino. Le novità e perché questo matrimonio conviene a tutti Vlahovic Juve: il serbo ha messo in standby ogni richiesta e i bianconeri si sono resi conto di questo. Cosa sta succedendo Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Next Gen, Brambilla dopo il ko di Campobasso: «Fino all’espulsione avevamo la partita in pugno. Sono arrabbiato per la sconfitta perché abbiamo concesso soltanto due tiri da fuori» Pagelle Campobasso Juventus Next Gen: Deme gol che dà fiducia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Infortunio Soulé: la verità sul problema fisico dell’attaccante della Roma. La rivelazione sulle sue condizioni e i tempi di recuperoFabio Conta ha spiegato che l’infortunio di Soulé deriva da una pubalgia, causata da uno sforzo eccessivo durante gli allenamenti.

Infortunio Dybala, smentite le voci sull’operazione: l’argentino al lavoro per il recupero, cosa filtra verso Roma JuvePaulo Dybala si è infortunato durante l’allenamento, ma le voci sull’intervento chirurgico sono smentite.