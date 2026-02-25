Infortunio Soulé | la verità sul problema fisico dell’attaccante della Roma La rivelazione sulle sue condizioni e i tempi di recupero

Fabio Conta ha spiegato che l’infortunio di Soulé deriva da una pubalgia, causata da uno sforzo eccessivo durante gli allenamenti. L’attaccante della Roma ha accusato dolore persistente, che ha richiesto un intervento mirato per ridurre l’infiammazione. La società ha comunicato che i tempi di recupero sono ancora da definire, ma il giocatore sta già seguendo un percorso di riabilitazione. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte dello staff medico.

