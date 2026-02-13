Infortunio di Pedro | le condizioni dell' attaccante e il comunicato ufficiale

Pedro si è infortunato durante l'allenamento della Lazio, a causa di una distorsione alla caviglia destra. La società ha reso noto che l’attaccante sta ricevendo cure e dovrà restare fuori almeno per alcune settimane. La squadra ora deve trovare alternative per le prossime partite cruciali.

Un infortunio inatteso colpisce la Lazio nel momento cruciale della stagione: Pedro è stato costretto ai box dopo un problema alla caviglia destra durante Bologna-Lazio. Il comunicato ufficiale della società descrive l’entità della lesione e proclama l’avvio di un percorso riabilitativo mirato, accompagnato da un monitoraggio costante dello staff sanitario. L’obiettivo è definire tempi realistici di recupero e permettere al reparto offensivo di tornare a piena disposizione con la massima sicurezza, senza fornire indiscrezioni definitive sui tempi di rientro. Nel corso della partita Bologna-Lazio, Pedro è uscito anzitempo dall’impegno di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Pedro si è infortunato durante l’allenamento della Lazio, a causa di un colpo subito durante la sessione, e ora le sue condizioni sono al centro dell’attenzione.

