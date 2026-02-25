Infortunio McTominay c’è un elemento fondamentale per sbloccare tutto | la situazione

Il Napoli aspetta il rientro di Scott McTominay. Lo scozzese è uno dei leader della squadra azzurra, la sua assenza rappresenta di fatto un problema per Antonio Conte che vorrebbe riaverlo nel minor tempo possibile. C’è chi sostiene che proprio contro il Verona potrebbe esserci il rientro, ma ci sono delle condizioni importanti alle quali il Napoli stesso dovrà vedere. Rientro McTominay, il Napoli ascolterà il giocatore. La più importante di queste riguarda proprio la volontà del giocatore, il sentiment sotto il punto di vista fisico e mentale. McTominay avrà l’ultima parola, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino. “Conte e lo staff medico attenderanno che sia lo scozzese a rispondere presente e Scott vuole essere al meglio prima del ritorno in campo, al 100% delle sue possibilità. Forse, in altri momenti, il rischio sarebbe stato accolto, ma non oggi: McTominay ha un Mondiale da giocare a fine stagione e soprattutto una Champions da riconquistare con il Napoli quando l’onda dell’infiammazione sarà passata”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, McTominay: c’è un dato allarmante che lo riguardaScott Mctominay, durante la partita contro il Genoa, ha subito un infortunio. A colpirlo è stato un fantasma del passato: un’infiammazione al tendine del gluteo. dailynews24.it

Infortunio McTominay, lo scozzese migliora: ecco cosa filtraIl Mattino scrive sulle condizioni di Scott McTominay, centrocampista del Napoli, in vista della sfida contro l'Hellas Verona: Le attenzioni ci sono ... iamnaples.it

L’assenza pesa, eccome. Da Marassi in poi, il Napoli si è smarrito e il filo conduttore porta dritto al nome di Scott McTominay. L’infortunio rimediato contro il Genoa allo stadio Ferraris ha aperto una crepa che, giornata dopo giornata, si è trasformata in una vor - facebook.com facebook

Conte sull’infortunio McTominay: "Non si capisce quando potrà tornare" #SkySport #Conte #SerieA #Napoli #McTominay x.com