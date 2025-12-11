L’educazione socio-affettiva elemento fondamentale per la crescita | il libro sui metodi per affrontarla a scuola e a casa

L'educazione socio-affettiva rappresenta un elemento essenziale per lo sviluppo equilibrato di bambini e adolescenti. Il libro esplora metodi e strategie per affrontare questa tematica in ambito scolastico e familiare, riconoscendo l'importanza di accompagnare i giovani nel percorso di crescita relazionale, emotiva e morale, in modo consapevole e responsabile.

La sessualità è un aspetto dello sviluppo che coinvolge la persona a vari livelli: sensoriale, sociale, cognitivo, affettivo, morale ed emotivo; pertanto non ci si può permettere di ignorarla nel corso della crescita dei nostri bambini e ragazzi. Nel libro uscito per edizioni San Paolo dal titolo "È l'ora di educazione sessuale", lo psicologo e psicoterapeuta Alessandro Ricci si rivolge a genitori, educatori e insegnanti perché il tema venga finalmente affrontato. Tutte le ricerche concordano rispetto al fatto che l'argomento affettività-sessualità non è mai oggetto di dialogo aperto fra genitori e figli, sia per i maschi sia per le femmine.

