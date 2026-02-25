Una notizia che impatta immediatamente sul percorso sportivo del Como 1907 riguarda Jayden Addai: durante la sessione di allenamento è stata riportata una grave lesione al tendine d’Achille della gamba sinistra. Le verifiche diagnostiche hanno confermato la gravità dell’incidente, e nelle prossime ore è attesa la definizione dell’intervento chirurgico. L’episodio segna una svolta determinante per le prossime settimane della squadra, che dovrà fare i conti con l’assenza di un elemento chiave. La lesione è stata descritta come severa e localizzata al tendine d’Achille sinistro. Dopo gli accertamenti clinici e strumentali di rito, la diagnosi è stata confermata e si è proceduto a pianificare l’intervento chirurgico. La prognosi richiede un percorso riabilitativo accurato, che determinerà i tempi di recupero e di reinserimento in attività agonistica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Infortunio di Addai: stagione finita dopo un problema in allenamento

Leggi anche:

Infortunio Addai, che tegola per il Como! Problema in allenamento e stagione finita! L’esito degli esami

Sci alpino, shock Liensberger: grave infortunio in allenamento, stagione finita e Olimpiadi addio