Sci alpino shock Liensberger | grave infortunio in allenamento stagione finita e Olimpiadi addio

Durante un allenamento a Kranjska Gora, l’atleta di sci alpino Liensberger ha subito un grave infortunio, che ha compromesso la sua stagione e le possibilità di partecipare alle Olimpiadi. Un incidente che ricorda come lo sci alpino possa essere imprevedibile e rischioso, anche in allenamento. La notizia segnala un momento difficile per l’atleta e per il circuito internazionale, con ripercussioni sulla preparazione e sui prossimi impegni di Coppa del Mondo.

La crudeltà dello sci alpino si dimostra tale anche in avvicinamento al prossimo appuntamento di Coppa del Mondo, per quanto concerne le donne, di Kranjska Gora. Sulla Podkoren domani e domenica 4 gennaio saranno di scena le specialiste delle discipline tecniche: il gigante aprirà le danze e a seguire vi sarà lo slalom. Tra le atlete da seguire con un certo interesse c’era Katharina Liensberger. L’austriaca era reduce dal quarto posto nella gara tra i rapid gates di Semmering e, conquistato il miglior riscontro stagionale, voleva ambire al podio. Non sarà così per la campionessa del mondo in questo format di gara nel 2021 sulle nevi di Cortina D’Ampezzo, bronzo nella stagione scorsa a livello iridato a Saalbach (Austria). 🔗 Leggi su Oasport.it

Sorpresa nell'Austria per K. Gora: Hoerhager rientra subito in slalom, Scheib in difesa del pettorale rosso in gigante; Ecco l'Italia per Kranjska Gora: confermata Anna Trocker in gigante, D'Antonio invece vola verso la Nor-Am Cup; Aicher e Duerr per il riscatto a Kranjska Gora, la Svezia ripropone in slalom la giovane Landstroem.

