Henry Garcia ha minacciato di interrompere il match se Ryan Garcia dovesse trovarsi in difficoltà. La sua preoccupazione nasce dal timore di rischiare l’incolumità del figlio durante il confronto. Durante l’incontro, Garcia ha più volte mostrato segni di agitazione e si è avvicinato al corner per parlare con il tecnico. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno temuto che potesse intervenire in modo drastico. La tensione tra i due continua a salire mentre si avvicina il momento decisivo.

La gestione della sicurezza durante incontri di alto livello resta una componente cruciale della carriera di un pugile, dove competizione e tutela fisica devono coesistere. In questo contesto, emerge una posizione chiave che coniuga responsabilità familiare e competenza tecnica: decidere quando intervenire per salvaguardare la salute dell’atleta, soprattutto in fasi decisive della carriera. In qualità di padre e allenatore, Henry Garcia ha dichiarato che non esiterà a interrompere un match se ritiene che il figlio stia ricevendo punizioni prolungate e non vi sia una via di recupero realistica all’interno dell’incontro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Henry Garcia minaccia di fermare il match se Ryan Garcia sarà in difficoltà

Shakur Stevenson contro Ryan Garcia: un match ancora prematuroShakur Stevenson combatte contro Ryan Garcia perché entrambi vogliono affermarsi come i migliori nel peso welter.

Ryan Garcia e la sfida del peso prima del match contro BarriosRyan Garcia ha deciso di salire di peso e sfidare Barrios nel mondo del welterweight.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.