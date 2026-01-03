F1 Palou attacca Piastri e Norris | scoppia la polemica

Recentemente, Alex Palou ha espresso critiche nei confronti di Lando Norris e Oscar Piastri, scatenando una discussione nel mondo della Formula 1. Le sue parole hanno suscitato attenzione tra appassionati e addetti ai lavori, aprendo un dibattito sulle relative performance e atteggiamenti dei piloti coinvolti. Questa vicenda evidenzia come le dinamiche tra i protagonisti del campionato continuino a generare interesse e discussione.

Alex Palou attacca pesantemente Lando Norris e Oscar Piastri: l'ex McLaren ci va giù pensare nei confronti dei due piloti. Alex Palou, campione di IndyCar ed ex pilota legato alla McLaren, ha lanciato un commento pungente sull'ultima stagione di Formula 1. Intervistato da Mundo Deportivo, lo spagnolo ha affermato che con Max Verstappen al volante.

