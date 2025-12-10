In provincia di Sondrio crescono artigianato commercio e servizi cala l' industria

Nel terzo trimestre del 2025, in provincia di Sondrio, si evidenzia una crescita di artigianato, commercio e servizi, mentre l'industria registra un calo. Le dinamiche positive e le criticità si alternano, riflettendo un panorama economico complesso e in evoluzione, influenzato da un contesto internazionale ancora incerto.

Le dinamiche positive di alcuni comparti convivono con le criticità di altri, delineando uno scenario caratterizzato dalla variabilità, in linea con un contesto internazionale ancora incerto: è il quadro congiunturale che emerge dall'analisi dei dati relativi al terzo trimestre del 2025, in. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

La Provincia di Sondrio verso l’acquisto dell’ex Riello di Morbegno: qui un campus di alta formazione tecnica e un centro per l’impiego

Ancora più di un incidente al giorno in provincia di Sondrio con animali selvatici

In provincia di Sondrio previste quasi cinquemila assunzioni fino a novembre

New Post: ANSV NEWS – Incidente in provincia di Sondrio. https://www.dgualdo.it/wpmain/ansv-news-incidente-in-provincia-di-sondrio/ita_news/12/2025 Vai su Facebook

Crescono gli occupati nell’artigianato, con dati migliori rispetto alla media nazionale - Crescita e stabilità sono i due indici che tastano il polso dell’artigianato marchigiano nel bilancio del secondo semestre 2022 e per le previsioni dell’andamento dell’anno in corso nel rapporto Ebam ... Come scrive rainews.it