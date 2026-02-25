Indagato per duplice omicidio la Corte d' appello libera Waqas

L'imprenditore, noto come “Re del Kebab” e presidente di Human Trust International, era accusato di un duplice delitto in Pakistan La Corte d’Appello di Salerno ha disposto la liberazione di Waqas, arrestato il 23 gennaio nell’ambito di un’indagine relativa a un presunto duplice omicidio avvenuto in Pakistan, circa 15 anni fa. L'imprenditore, noto come “Re del Kebab” e presidente di Human Trust International, è attivo da anni in progetti umanitari contro i matrimoni combinati, la violenza sulle donne e a tutela dei minori. Nel corso della sua attività, come é noto, ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Secondo quanto sostenuto dalla difesa, un suo eventuale rientro in Pakistan, avrebbe potuto esporlo a gravi rischi personali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Duplice omicidio di camorra, al via il processo in AppelloImpugnata la sentenza di condanna della famiglia Moronese e di assoluzione di Corrado De Luca dalla procura generale per l'assassinio di Sebastiano...

La Corte d'appello libera l'imam, Meloni: "Sicurezza impossibile con questi giudici""La Corte d'Appello di Torino ha disposto la cessazione del trattenimento dell'imam Mohamed Shahin, destinatario di un decreto di espulsione firmato...

Temi più discussi: Xyke resta in carcere. Convalidato il fermo. Ma vuol essere sentito: Dirà la sua versione; Villa Pamphili, i medici legali: Anastasia e la figlioletta strangolate. La piccola non mangiava da giorni; Il marito spara ai vicini, divieto di stare in città per la moglie; La spinta, la caduta, la morte del vicino: in carcere lo stalker di via Marzotto.

Esplode 8 colpi di pistola contro i vicini: indagata anche la moglieAnche la moglie di Carmelo Truscello è indagata nel caso di tentato duplice omicidio verificatosi pochi giorni fa a Brugherio. Il 13 febbraio scorsi infatti l'uomo sparò 8 colpi di pistola contro la ... monzatoday.it

Udienza preliminare per l'indagato per l'omicidio di Dan, ucciso a colpi di forbice per un debitoIl delitto il 7 marzo dell'anno scorso in via Lauro Rossi. Vittima e indagato sono cinesi. Nella ricostruzione degli inquirenti dietro all'omicidio c'è un giro di usura e azzardo clandestino ... rainews.it

#allucinante #uccisioni #gatti Un medico 50enne di Brindisi, indagato per aver ucciso tre gatti e tentato di sopprimerne altri cinque tra il 2023 e il 2025, avvalendosi di trappole e strumenti per catturare e colpire gli animali. - facebook.com facebook