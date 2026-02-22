Duplice omicidio di camorra al via il processo in Appello

Un processo in Corte d’Assise d’Appello ha coinvolto Corrado De Luca e la famiglia Moronese, dopo che la procura ha contestato la sentenza di primo grado. La causa deriva da un duplice omicidio avvenuto in un territorio controllato dalla camorra. Alla sbarra, i familiari di Raffaelina Nespoli e i presunti responsabili del crimine, accusati di aver contribuito all’evento violento. La vicenda si concentra sulle dinamiche di un conflitto tra fazioni locali.

Impugnata la sentenza di condanna della famiglia Moronese e di assoluzione di Corrado De Luca dalla procura generale per l'assassinio di Sebastiano Caterino e di suo nipote Umberto De Falco Secondo quanto ricostruito dal sostituto procuratore Simona Belluccio della Dda verso le 11,40 del 31 ottobre del 2003 vennero crivellati con 50 colpi di arma da fuoco Sebastiano Caterino e suo nipote Umberto De Falco a bordo di una Volkswagen Golf GTI condotta da Caterino. La marcia della vettura venne arrestata da due Alfa Romeo una guidata da Enrico Martinelli e l'altra a bordo della quale c'era il commando killer a cui avrebbero preso parte Pasquale Spierto e Bruno Lanza (che hanno proceduto con rito abbreviato) che esplose 50 colpi di arma da fuoco (37 proiettili calibro 5,56 e 13 calibro 12) all'indirizzo delle vittime.

DOMENICO CUOMO La Storia Vera del KILLER PENTITO della CAMORRA! Mafia Italiana Documentario

