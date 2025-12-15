La Corte d' appello libera l' imam Meloni | Sicurezza impossibile con questi giudici

La Corte d'Appello di Torino ha deciso di liberare l'imam Mohamed Shahin, sospeso dal suo trattenimento e destinatario di un decreto di espulsione firmato dal Ministro dell'Interno. La decisione ha suscitato reazioni politiche, con la premier Meloni commentando che la sicurezza è impossibile con alcuni giudici.

© Iltempo.it - La Corte d'appello libera l'imam, Meloni: "Sicurezza impossibile con questi giudici" "La Corte d'Appello di Torino ha disposto la cessazione del trattenimento dell'imam Mohamed Shahin, destinatario di un decreto di espulsione firmato dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Parliamo di una persona che ha definito l'attacco del 7 ottobre un atto di "resistenza", negandone la violenza. Che, dalle mie parti, significa giustificare, se non istigare, il terrorismo. Qualcuno mi può spiegare come facciamo a difendere la sicurezza degli italiani se ogni iniziativa che va in questo senso viene sistematicamente annullata da alcuni giudici?". Così la premier Giorgia Meloni su Facebook.

