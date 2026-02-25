Incredibile a Sanremo 2026 | durante l’intervista a Gianna Pratesi c’è un errore nella grafica e i social non perdonano

Un errore grafico si verifica durante un’intervista a Gianna Pratesi a Sanremo 2026, per via di un'involontaria svista nel visual. La scena viene trasmessa in diretta e il dettaglio cattura l’attenzione degli spettatori sui social, dove i commenti si moltiplicano rapidamente. La confusione si diffonde tra il pubblico, che si domanda come possa essere successo un errore così evidente in un evento così importante. La diretta prosegue senza interruzioni, lasciando tutti con questa curiosità.

Incredibile ma vero: durante una delle interviste più significative della prima serata di Sanremo 2026 è comparso un errore grafico che non è passato inosservato. Protagonista del momento è stata Gianna Capaldi Pratesi, la centenaria salita sul palco del Teatro Ariston per raccontare la sua esperienza storica legata al referendum del 2 giugno 1946. Mentre parlava di un passaggio cruciale della storia italiana, alle sue spalle è apparsa una scritta sbagliata, con “ Repupplica ” al posto di “ Repubblica “. Un dettaglio che ha trasformato un momento solenne in una gaffe virale. Gianna Pratesi, nata nel 1920 a Chiavari e prossima a compiere 106 anni il 16 marzo, rappresenta un ponte vivente tra passato e presente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Gaffe Rai a Sanremo 2026 mentre parla Gianna Pratesi, errore con "Repupplica" diventa viraleDurante l'omaggio a Gianna Pratesi a Sanremo 2026, il ledwall mostra per errore la parola

Sul palco di Sanremo la chiavarese Gianna Pratesi, 105 anni (ma compare un errore clamoroso)Gianna Pratesi, chiavarese di 105 anni, ha partecipato a Sanremo per ricordare il referendum del 1946, causato dalla sua passione per la storia italiana.

Temi più discussi: Fiorello a La Pennicanza: Notizia incredibile su Sanremo 2026 e Lady Gaga; Sanremo 2026, l'incredibile errore sullo schermo: Repubblica diventa Repupplica durante l'omaggio al referendum del '46; Pazzesca gaffe a Sanremo, l’incredibile errore sulla grafica mentre parla Gianna Pratesi; Sanremo 2026, nayt racconta a RTL 102.5 le emozioni prima del debutto al Festival con il brano Prima che.

Pazzesca gaffe a Sanremo, l’incredibile errore sulla grafica mentre parla Gianna PratesiUn momento di grande solennità, dedicato a Gianna Pratesi, 105 anni, testimone vivente del primo voto delle donne, il 2 giugno 1946. Sullo schermo le immagini in bianco e nero di un’Italia che celebra ... corrieredellosport.it

Gianna Pratesi sul palco del Festival di Sanremo 2026: l’incredibile errore grafico della serataIl tributo a Gianna Pratesi, 105 anni e testimone del primo voto femminile, diventa virale per un imprevisto tecnico durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026. notizie.it

Volevano Pucci e invece si sono ritrovati la signora Gianna, 105 anni, che in diretta nazionale dice che al primo voto, votò Repubblica e "in casa mia eravamo tutti di sinistra e ai fascisti..." (e fa il segno del ciao). La Signora Gianna Pratesi a Sanremo #sanre - facebook.com facebook

A Sanremo la lezione di Gianna Pratesi: “Ho votato per la libertà” x.com