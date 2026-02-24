Gaffe Rai a Sanremo 2026 mentre parla Gianna Pratesi errore con Repupplica diventa virale

Da virgilio.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'omaggio a Gianna Pratesi a Sanremo 2026, il ledwall mostra per errore la parola

gaffe rai a sanremo 2026 mentre parla gianna pratesi errore con repupplica diventa virale
© Virgilio.it - Gaffe Rai a Sanremo 2026 mentre parla Gianna Pratesi, errore con "Repupplica" diventa virale

Clamoroso errore a Sanremo 2026: sul ledwall appare la scritta "Repupplica" durante l'omaggio a Gianna Pratesi. La gaffe della Rai è subito virale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

“Il 54% alla Repupplica”: la gaffe della Rai durante l’intervento di Gianna Pratesi è viraleLa Rai ha sbagliato durante la commemorazione degli 80 anni della Repubblica, causando ilarità.

Sanremo 2026, “Repupplica” invece di “Repubblica”: il web si scatena durante il momento di Gianna PratesiIl nome “Repupplica” appare sulla schermata dell'Ariston, causando polemiche tra il pubblico online.

