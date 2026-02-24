Gaffe Rai a Sanremo 2026 mentre parla Gianna Pratesi errore con Repupplica diventa virale
Durante l'omaggio a Gianna Pratesi a Sanremo 2026, il ledwall mostra per errore la parola
Clamoroso errore a Sanremo 2026: sul ledwall appare la scritta "Repupplica" durante l'omaggio a Gianna Pratesi. La gaffe della Rai è subito virale. 🔗 Leggi su Virgilio.it
“Il 54% alla Repupplica”: la gaffe della Rai durante l’intervento di Gianna Pratesi è viraleLa Rai ha sbagliato durante la commemorazione degli 80 anni della Repubblica, causando ilarità.
Sanremo 2026, “Repupplica” invece di “Repubblica”: il web si scatena durante il momento di Gianna PratesiIl nome “Repupplica” appare sulla schermata dell'Ariston, causando polemiche tra il pubblico online.
Argomenti correlati
Sanremo e la brutta gaffe di Carlo Conti con Luca Argentero: ecco cos'è accaduto; Evitiamo l’equipaggio israeliano: bufera sulla Rai dopo il fuorionda nella gara di bob. L’ad Rossi: Istruttoria interna; A Sanremo brilla la macchina tecnologica Rai tra scenografie digitali e audio immersivo; Altro scivolone Rai. Il fuorionda durante la gara del bob israeliano: Evitiamo l'equipaggio del numero 21.... Poi la nota del responsabile ad interim: Espressione inaccettabile, non rappresentativa dei valori del servizio pubblico.
La gaffe di Antonella Clerici: Era il mio Sanremo di 26 anni fa. Ma invece…E’ sempre mezzogiorno, la gaffe di Antonella Clerici su Sanremo Inizio di puntata con ... msn.com
Sanremo 2026, gaffe sul palco: Sayf diventa “Safe” all’Ariston La prima serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata a Pippo Baudo, è partita tra emozioni, omaggi e grande spettacolo. Ma nel corso della diretta su Rai 1 non è mancato un piccolo scivolone - facebook.com facebook
Non bastavano le gaffe di Paolo Petrecca. Dopo la bufera seguita alla conduzione del direttore di Rai Sport della diretta inaugurale dei Giochi di Olimpiadi Milano Cortina, un’altra grana olimpica si è abbattuta ieri sulla tv pubblica. Un fuori onda in apertura di c x.com