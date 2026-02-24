Sul palco di Sanremo la chiavarese Gianna Pratesi 105 anni ma compare un errore clamoroso

Gianna Pratesi, chiavarese di 105 anni, ha partecipato a Sanremo per ricordare il referendum del 1946, causato dalla sua passione per la storia italiana. La sua presenza ha attirato l'attenzione sul ruolo delle generazioni più anziane nel conservare i ricordi. Durante l’evento, ha condiviso aneddoti sulla scelta tra monarchia e repubblica, portando un tocco di emozione e autenticità. La sua testimonianza ha riacceso l’interesse per quella fase cruciale della nostra storia.

Una chiavarese di 105 anni al Festival di Sanremo per ricordare il referendum con cui gli italiani, ottant'anni fa, hanno scelto tra monarchia e repubblica. La vita di Gianna Capaldi Pratesi attraversa oltre un secolo di storia e questa sera, sul palco dell'Ariston, dove è stata accompagnata dal figlio, si è intrecciata con la memoria collettiva del Paese. Il 16 marzo compirà 106 anni, ma l'energia è quella di sempre. Nata a Chiavari nel 1920, Gianna è stata tra gli ospiti della prima serata della 76esima edizione della kermesse, invitata dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti espressamente per celebrare il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, quello che chiamò gli italiani a scegliere tra monarchia o repubblica.

Sul palco di Sanremo la chiavarese Gianna Pratesi, 105 anni: è stata tra le prime donne italiane a votareGianna Pratesi, 105 anni, ha fatto notizia a Sanremo perché ha partecipato al festival per ricordare il referendum del 1946, quando gli italiani decisero tra monarchia e repubblica.

«Viva Sanremo!»: Gianna Pratesi a 105 anni sul palco dell’Ariston nell’80esimo anniversario del primo voto alle donne – Il videoGianna Pratesi, 105 anni, ha salito il palco dell’Ariston per celebrare l’80esimo anniversario del primo voto femminile.

“Il 2 giugno del 1946 andarono a votare per la prima volta le donne. Una di queste era Gianna Pratesi”: così Carlo Conti ha introdotto l’ospite d’onore della prima serata del Festival di Sanremo. Di Chiavari, 106 anni il prossimo marzo, sul voto tra monarchia e r - facebook.com facebook

SANREMO | Sul palco Gianna Pratesi che nel 1946 votò per la Repubblica. Conti: 'Applaudite gli uomini e alle donne che hanno perso la vita per la nostra libertà'. #ANSA #sanremo #sanremo2026 x.com