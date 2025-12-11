Incidente all’alba sulla A4 | 11 chilometri di coda tra Dalmine e il bivio con la Tangenziale esterna

Poco dopo le 6 di giovedì 11 dicembre, sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra Dalmine e il bivio con la A58 TEEM Tangenziale Est Esterna di Milano, in direzione Milano, si è verificato un incidente con 8 persone ferite e 11 km di coda, a partire dal chilometro 149. In direzione opposta coda per curiosi dal bivio A4A58 fino a Cavenago. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su due corsie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

