Incidente in tangenziale a Beinasco | auto si ribalta in carreggiata diversi chilometri di coda

Mattinata di caos sulla tangenziale sud di Beinasco, dove un incidente ha provocato il ribaltamento di un'auto e blocchi nel traffico. L'incidente si è verificato all'altezza dello svincolo del Drosso, causando diversi chilometri di coda e disagi alla circolazione.

© Torinotoday.it - Incidente in tangenziale a Beinasco: auto si ribalta in carreggiata, diversi chilometri di coda Caos in tangenziale sud nella mattinata di oggi, martedì 16 dicembre 2025, per un incidente avvenuto all'altezza dello svincolo del Drosso, sul territorio comunale di Beinasco. Si è trattato del ribaltamento, avvenuto apparentemente in modo autonomo, di un'auto Fiat Panda, il cui conducente è. Torinotoday.it Fase 2 in tangenziale a Torino: ecco la lunga colonna di auto dopo l'incidente Incidente in tangenziale Nord, scontro tra auto e moto: traffico e lunghe code - Sul posto i mezzi di soccorso del 118: inevitabili le ripercussioni sul traffico ... milanotoday.it

Tangenziale Napoli, auto si schianta e si ribalta nel tunnel di Capodimonte: un ferito grave, 7 km di code - Incidente nella galleria di Capodimonte della Tangenziale in direzione Fuorigrotta: 7 km di code e un ferito grave in ospedale ... fanpage.it

TANGENZIALE DI SALERNO: AUTO FINISCE CONTRO AMBULANZA, FERITE QUATTRO PERSONE Incidente stradale nella tarda mattinata di quest’oggi lungo la tangenziale di Salerno, all’altezza dello svincolo di Mariconda. L’incidente ha visto coinvolti un x.com

TANGENZIALE DI SALERNO: AUTO FINISCE CONTRO AMBULANZA, FERITE QUATTRO PERSONE Incidente stradale nella tarda mattinata di quest’oggi lungo la tangenziale di Salerno, all’altezza dello svincolo di Mariconda. L’incidente ha visto coinvolti un - facebook.com facebook