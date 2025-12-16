Incidente in tangenziale a Beinasco | auto si ribalta in carreggiata diversi chilometri di coda

Mattinata di caos sulla tangenziale sud di Beinasco, dove un incidente ha provocato il ribaltamento di un'auto e blocchi nel traffico. L'incidente si è verificato all'altezza dello svincolo del Drosso, causando diversi chilometri di coda e disagi alla circolazione.

Caos in tangenziale sud nella mattinata di oggi, martedì 16 dicembre 2025, per un incidente avvenuto all'altezza dello svincolo del Drosso, sul territorio comunale di Beinasco. Si è trattato del ribaltamento, avvenuto apparentemente in modo autonomo, di un'auto Fiat Panda, il cui conducente è. Torinotoday.it

