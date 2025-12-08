Incidente stradale si schianta con l' auto contro il guardrail | ferito 28enne
Bruttissimo incidente questa mattina, 8 dicembre, su viale delle industrie a Monza. Un uomo di 28 anni è andato a sbattere violentemente contro il guardrail.L'incidente e i soccorsiPoco prima delle 5 del mattino, alle 4:49, il 28enne stava percorrendo viale delle Industrie con la sua auto. Per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Incidente stradale, investito un bambino di 7 anni
Ultimo saluto di Castignano a Mattia Martoni: il sindaco proclama il lutto cittadino per il 17enne morto in un incidente stradale
Tragico incidente stradale, morto l'artigiano Vincenzo Tusa: lascia moglie e figli
Investito e ucciso mentre cammina in strada: è morto così un uomo di 75 anni, che ieri sera stava passeggiando lungo la Statale 19, a Montesano sulla Marcellana L'uomo è stato travolto da un'auto. Il violento incidente stradale non gli ha lasciato scampo - facebook.com Vai su Facebook
Incidente stradale in provincia di Torino: morta una bambina di pochi mesi Vai su X
Auto con quattro ragazze si schianta contro un cantiere e va a fuoco - L'incidente è avvenuto all’alba del 7 dicembre sulla strada provinciale 158 delle Collacchie in un tratto a senso unico alternato ... Lo riporta msn.com
Tangenziale Napoli, auto si schianta e si ribalta nel tunnel di Capodimonte: un ferito grave, 7 km di code - Incidente nella galleria di Capodimonte della Tangenziale in direzione Fuorigrotta: 7 km di code e un ferito grave in ospedale ... Come scrive fanpage.it
Auto impazzita si schianta in curva, sfonda muro e cancello e finisce nel cortile di casa: incidente a Mugnano - Incidente stradale in via Cesare Pavese a Mugnano di Napoli. Scrive fanpage.it