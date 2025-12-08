Incidente a Monza si schianta con l' auto contro il guardrail | ferito 28enne

Bruttissimo incidente questa mattina, 8 dicembre, su viale delle industrie a Monza. Un uomo di 28 anni è andato a sbattere violentemente contro il guardrail.L'incidente e i soccorsiPoco prima delle 5 del mattino, alle 4:49, il 28enne stava percorrendo viale delle Industrie con la sua auto. Per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

