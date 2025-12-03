Montello incidente mortale sul lavoro | perde la vita operaio di 27 anni
Una tragedia sul posto di lavoro: alle 17.30 circa di mercoledì 3 dicembre un operaio di 27 anni è morto alla Montello. Secondo le prime informazioni, pare che il giovane manutentore fosse all’interno di una buca di carico quando è stato colpito dal materiale. Un colpo violento che gli ha provocato un grave trauma toracico. Tutto sarebbe avvenuto senza testimoni. Immediato l’intervento sul posto dei medici della Croce Verde di Brusaporto e di un’automedica che comunque hanno tentato un lungo intervento di rianimazione. Sul posto i tecnici dell’Asl e i carabinieri di Bergamo. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Buongiorno sto cercando testimoni per l'incidente avvenuto il 3 novembre altezza belvedere Montello sulla strettoia intorno alle ore 16.00 - facebook.com Vai su Facebook
Montello, incidente mortale sul lavoro: perde la vita operaio di 27 anni - 30 circa di mercoledì 3 dicembre un operaio di 27 anni è morto alla Montello. bergamonews.it scrive
Incidente sul lavoro alla «Montello», muore operaio di 27 anni - Un operaio di 27 anni, che lavorava all’interno della «Montello spa», azienda specializzata nel recupero e riciclo di materiali plastici e organici, è morto verso le 17. Scrive ecodibergamo.it