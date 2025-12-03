Montello incidente mortale sul lavoro | perde la vita operaio di 27 anni

Una tragedia sul posto di lavoro: alle 17.30 circa di mercoledì 3 dicembre un operaio di 27 anni è morto alla Montello. Secondo le prime informazioni, pare che il giovane manutentore fosse all’interno di una buca di carico quando è stato colpito dal materiale. Un colpo violento che gli ha provocato un grave trauma toracico. Tutto sarebbe avvenuto senza testimoni. Immediato l’intervento sul posto dei medici della Croce Verde di Brusaporto e di un’automedica che comunque hanno tentato un lungo intervento di rianimazione. Sul posto i tecnici dell’Asl e i carabinieri di Bergamo. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it