Incidente in autostrada perde il controllo dell’Audi e si ribalta prima del casello

È successo al casello di Gallarate nella mattinata di mercoledì 25 febbraio. Ferito un uomo di 79 anni Il boato, poi le lamiere che strisciano sull’asfalto freddo e infine le sirene dei soccorritori. È stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano l’anziano di 79 anni rimasto coinvolto in un incidente al casello di Gallarate nella mattinata di mercoledì 25 febbraio. Tutto è successo poco dopo le 12.30 sulla A26 da GenovaGravellona Toce in direzione MilanoA8, come riportato dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Inizialmente le condizioni del 79enne erano apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, oltre i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese. I pompieri, intervenuti con un'autopompa e un fuoristrada attrezzato per il soccorso specifico per incidenti stradali, hanno messo in sicurezza il veicolo e la zona interessata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

