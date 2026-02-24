Incidente in autostrada | automobilista perde il controllo del mezzo si ribalta e finisce al centro dello spartitraffico

Un automobilista ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato al centro dello spartitraffico sull'A14, causando un incidente nel primo pomeriggio di oggi. La causa sembra essere stata una manovra improvvisa, che ha portato l'auto a sbandare e a finire in bilico tra le corsie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto il conducente dall’abitacolo. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

MONTEMARCIANO - Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo l'A14, all'altezza del casello di Montemarciano. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto è finita contro lo spartitraffico centrale, ribaltandosi e rimanendo adagiata sul fianco sinistro. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto è arrivata la squadra dei vigili del fuoco che, in collaborazione con il personale sanitario del 118, ha provveduto a estrarre la persona rimasta all'interno dell'abitacolo. Una volta affidato alle cure dei sanitari, i pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato per evitare ulteriori rischi alla circolazione.