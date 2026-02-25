Incidente a Buttrio | fumo e feriti traffico bloccato per ore

Un incidente che ha scosso la tranquillità di Buttrio. Alle 9:50 di stamattina, il conducente di un autobus ha compiuto una scelta rapida e determinante: ha allertato i servizi di emergenza segnalando un incidente frontale con un’auto privata lungo la strada provinciale 14 Bis, nel comune di Buttrio, in provincia di Udine. La chiamata ha interrotto la routine di una mattinata qualsiasi, con un dettaglio preoccupante: il fumo che si alzava dalla vettura coinvolta. La rapida risposta dei soccorsi ha l’arrivo dei vigili del fuoco alle 10:00, che hanno verificato le condizioni del veicolo incidentato. L’auto presentava un surriscaldamento evidente con fuoriuscita di fumo, situazione che ha richiesto particolare attenzione per evitare potenziali incendi o perdite pericolose. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Incidente in autostrada tra auto e camion, ci sono feriti. Traffico bloccato per ore

Mestre: incidente alle nuove rotonde, traffico bloccato e feriti