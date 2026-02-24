Mestre | incidente alle nuove rotonde traffico bloccato e feriti

Un incidente alle nuove rotatorie ha causato un blocco totale del traffico in via Miranese, vicino al cavalcavia Amelia. Due auto sono rimaste coinvolte nello scontro e ci sono alcuni feriti, soccorsi sul posto. Le forze dell’ordine stanno gestendo la situazione e cercando di ripristinare la circolazione il prima possibile. La strada rimane chiusa al momento, creando disagi per gli automobilisti.

Un incidente stradale ha bloccato il traffico a Mestre, in via Miranese, all’altezza del cavalcavia Amelia. Due veicoli sono entrati in collisione poco dopo mezzogiorno, ferendo i conducenti. Le operazioni di soccorso e la ricostruzione della dinamica stanno ancora procedendo. Il traffico ha subito un blocco significativo, con auto in coda sia verso il centro di Mestre che in direzione Spinea. L’incidente è avvenuto in un’area recentemente interessata da lavori stradali, dove sono state realizzate nuove rotonde. Le forze dell’ordine e i soccorritori sono intervenuti rapidamente, ma la situazione ha richiesto interventi complessi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sondrio, grave incidente sulla tangenziale: quattro feriti e traffico bloccatoOggi, sulla tangenziale di Sondrio, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto tre veicoli, causando quattro feriti e blocco del traffico.

Grave incidente sull'autostrada Napoli-Bari: traffico bloccato e due feritiUn incidente grave sull’autostrada Napoli-Bari ha causato il blocco del traffico e due feriti.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Venezia, incidente a Ca'Noghera: morta una donna, in fin di vita la figlia di 12 anni; Auto rovesciata in autostrada, code di 10 chilometri; Incidente mortale a Ca' Noghera: deceduta una donna e bambina in gravi condizioni; Lindita Ajazi muore a 55 anni nell'incidente frontale sulla Triestina, grave la figlia 12enne.

Incidente sulla Triestina, le vittime salgono a dueMESTRE - È morta dopo una settimana di agonia la seconda vittima del terribile incidente avvenuto sabato 14 febbraio lungo la statale Triestina, a Tessera. Ad aver perso la vita, ... ilgazzettino.it

Venezia, incidente a Ca'Noghera: morta una donna, in fin di vita la figlia di 12 anniFrontale tra auto, coinvolto anche un furgone: la vittima, Lindita Ajazi, aveva 55 anni, grave il compagno. La ragazzina in terapia intensiva. Altre tre persone ferite ... corrieredelveneto.corriere.it

Bus Mestre, 11 famiglie risarcite con 7 milioni di euro totali. Nell'incidente a ottobre 2023 morirono 22 persone #ANSA x.com

Mestre, nasce “Ca’ Bimbo”: il gioco educativo per prevenire gli incidenti domestici Un gioco da tavolo per insegnare la sicurezza domestica divertendosi, rivolto ai bambini ma pensato per coinvolgere tutta la famiglia. È “Ca’ Bimbo”, il nuovo progetto di prevenz - facebook.com facebook