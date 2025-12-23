Nella serata di ieri, sulla A1 Napoli-Roma, si è verificato un grave incidente con esplosione di una cisterna di Gpl, causando un’intensa emergenza. Il tratto tra Capua e Caianello è stato temporaneamente chiuso per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. La strada è stata successivamente riaperta, ma il traffico ha subito notevoli rallentamenti. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

«Poco dopo le ore 21, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Capua e Caianello in direzione di Napoli, precedentemente chiuso a seguito di un incidente che ha visto coinvolti due mezzi pesanti tra cui una cisterna che trasportava Gpl e a seguito dell’incidente ha preso fuoco esplodendo. Il tratto interessato dall’evento è stato riaperto progressivamente a partire dalle. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Paura sulla A1 Napoli-Roma: esplode una cisterna di Gpl, traffico a lungo in tilt

Leggi anche: Caserta, incidente sull’A1: esplode cisterna Gpl

Leggi anche: Incidente sulla A1 tra Caianello e Capua, tratto chiuso e coda di 3 km verso Napoli. Esplode un tir che trasportava Gpl

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cisterna con Gpl esplode dopo un incidente sull'A1, paura ma nessun ferito; Paura sulla A1, auto fuori strada vicino al casello di Anagni, code verso Roma; Autobotte che trasportava Gpl esplode a Teano sulla A1, autogrill danneggiato e code per l'autostrada chiusa; Esplode un’autobotte sull’A1: paura all’autogrill di Teano Ovest, non si registrano feriti. Autostrada in tilt- Il video.

Paura sulla A1 Napoli-Roma: esplode una cisterna di Gpl, traffico a lungo in tilt - Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Capua e Caianello in direzione di Napoli, precedentemente chiuso a ... gazzettadelsud.it