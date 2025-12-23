Paura sulla A1 Napoli-Roma | esplode una cisterna di Gpl traffico a lungo in tilt
Nella serata di ieri, sulla A1 Napoli-Roma, si è verificato un grave incidente con esplosione di una cisterna di Gpl, causando un’intensa emergenza. Il tratto tra Capua e Caianello è stato temporaneamente chiuso per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. La strada è stata successivamente riaperta, ma il traffico ha subito notevoli rallentamenti. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.
«Poco dopo le ore 21, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Capua e Caianello in direzione di Napoli, precedentemente chiuso a seguito di un incidente che ha visto coinvolti due mezzi pesanti tra cui una cisterna che trasportava Gpl e a seguito dell’incidente ha preso fuoco esplodendo. Il tratto interessato dall’evento è stato riaperto progressivamente a partire dalle. 🔗 Leggi su Feedpress.me
