Autocisterna di Gpl prende fuoco in Autostrada | traffico in tilt verso Napoli

Un incendio coinvolge un'autocisterna di Gpl sull'autostrada A1, tra Caianello e Capua, causando la chiusura del tratto e disagi nel traffico verso Napoli. L'incidente ha provocato un arresto della circolazione, con notevoli ripercussioni sulla viabilità. Si consiglia di informarsi sulle alternative e di pianificare i viaggi in base alle indicazioni delle autorità.

Traffico paralizzato e tratto autostradale chiuso - anche verso Napoli - a seguito di un grave incidente verificatosi in autostrada A1, tra i caselli di Caianello e Capua."Poco dopo le 17 è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Caianello e Capua in entrambe le direzioni a causa di.

