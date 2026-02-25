Incendio doloso a Casarano | otto indagati per estorsione e furto

Incendio a Casarano: l’attacco per estromettere i nuovi gestori del bar dello stadio. Un incendio doloso a Casarano, nel cuore della notte del 13 settembre 2024, ha svelato un retroscena inquietante: l’obiettivo non era il danneggiamento fine a sé stesso, ma l’estromissione dei nuovi gestori del bar dello stadio comunale Capozza. L’attentato, pianificato con cura, ha coinvolto una Fiat Punto rubata e taniche di benzina, lasciando un messaggio chiaro: questa zona è nostra. L’inchiesta della Procura di Lecce, coordinata dalla sostituta procuratrice Patrizia Ciccarese, ha portato all’individuazione di otto indagati, con quattro arresti richiesti per estorsione, furto e danneggiamento. Tra gli accusati, Salvatore Vitali, 48enne di Casarano, Riccardo Attilio Viva, 28enne di Ugento, e la moglie Maria Rita Borasci, 24enne di Taviano. Le indagini hanno rivelato una rete di furti di rame e ricettazione, con colpi significativi in vari comuni della provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Furto di cavi e incendio doloso: denunciato un uomoUn uomo di Bisaccia è stato denunciato dopo aver rubato cavi elettrici e appiccato un incendio doloso nel suo quartiere.

L'Ater sull'incendio doloso in via GregoNella notte tra il 14 e il 15 dicembre 2025, un incendio di origine dolosa ha devastato il parcheggio di via Grego, nel quartiere di Borgo San Sergio a Trieste.

Argomenti discussi: A Carmiano capannone in fiamme, a Casarano incendio doloso ad un'auto: indagano i carabinieri; Taviano, incendio doloso alla palestra Athena: autore ripreso dalle telecamere mentre appicca il fuoco; Gatto investito e abbandonato: intervento tempestivo delle Guardie Ambientali d’Italia; Rapina in farmacia: minaccia con la pistola il personale e scappa con 400 euro.

A Carmiano capannone in fiamme, a Casarano incendio doloso ad un’auto: indagano i carabinieriIncendio ieri sera, intorno alle 22, in un capannone in via Novoli a Carmiano. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Allinterno del capannone, dichiarato al momento inag ... trnews.it

Noi Poliziotti per sempre. . @etvrete7 In una notte ha dato fuoco a motorini, auto e cassonetti in diverse zone di Bologna; la polizia lo ha identificato e denunciato per incendio doloso: si tratta di un 25 anni, con una serie di precedenti alle spalle per reati contro - facebook.com facebook

Il nostro Teatro venne distrutto da un incendio doloso trent'anni fa (29 gennaio 1996). All’alba del 30, della Fenice non restano che i muri esterni anneriti e una colonna di fumo nero, che impregna l’aria del centro della città lagunare. Le immagini faranno il gir x.com