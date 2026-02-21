Furto di cavi e incendio doloso | denunciato un uomo

Un uomo di Bisaccia è stato denunciato dopo aver rubato cavi elettrici e appiccato un incendio doloso nel suo quartiere. Le forze dell’ordine hanno scoperto che l’uomo aveva preso di mira le linee di energia per un guadagno illecito e aveva poi dato fuoco a materiali abbandonati vicino alle abitazioni. I carabinieri hanno verificato anche la presenza di armi illegalmente detenute nell’abitazione dell’uomo. La sua posizione è ora al vaglio delle autorità giudiziarie.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Stazione di Bisaccia coadiuvati dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi hanno individuato e deferito alla competente Autorità Giudiziaria, un uomo del posto, ritenuto responsabile di “incendio doloso”, “furto” e “detenzione abusiva di armi”. L’episodio risale allo scorso gennaio, quando un imprenditore del posto, denunciava l’incendio di vario materiale presso un terreno di sua proprietà. L’attività investigativa, avviata tempestivamente dai militari, ha permesso di risalire all’autore grazie alla visione e all’analisi dei filmati di videosorveglianza comunali.🔗 Leggi su Anteprima24.it

Treni nel caos, cavi tranciati e un incendio doloso: ritardi e cancellazioni. E' stato un atto di sabotaggioQuesta mattina a Bologna e Pesaro i treni sono rimasti fermi a causa di un atto di sabotaggio.

Treni in ginocchio, cavi tranciati e un incendio doloso: ritardi e cancellazioni. Sono state azioni di sabotaggioQuesta mattina, i treni tra Bologna e Pesaro sono rimasti fermi o hanno subito forti ritardi.

