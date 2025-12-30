Paura all' ora di pranzo | scoppia un incendio in casa anziana portata in salvo dai Vigili del Fuoco

Durante l’ora di pranzo a Castrocaro, un incendio in un appartamento di via Flavio Biondo ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Grazie alla loro prontezza, le fiamme sono state domate e un’anziana residente è stata messa in salvo. L’intervento ha permesso di limitare i danni e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

