Porta sfondata e cassa rubata | colpo nella notte in una parafarmacia
Un rumore improvviso, la porta d’emergenza sul retro forzata e i ladri che si introducono nei locali nel giro di pochi istanti. È quanto accaduto nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 dicembre a Codroipo, in via Piave, dove la parafarmacia Pesce è stata presa di mira da una banda ancora ignota. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
