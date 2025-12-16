Al Ferrari di Camposampiero va in scena In vacanza con Carlo & Giorgio

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21 dicembre alle ore 17, il Teatro Ferrari di Camposampiero ospiterà lo spettacolo “In vacanza con Carlo e Giorgio”, un evento speciale fuori rassegna inserito nella stagione teatrale curata da La Piccionaia. Un appuntamento prenatalizio che arricchisce il cartellone teatrale, offrendo al pubblico un momento di intrattenimento e festa natalizia.

al ferrari di camposampiero va in scena in vacanza con carlo amp giorgio

© Padovaoggi.it - Al Ferrari di Camposampiero va in scena "In vacanza con Carlo & Giorgio"

La stagione teatrale curata da La Piccionaia per il Comune di Camposampiero prosegue con uno speciale appuntamento fuori rassegna: domenica 21 dicembre alle ore 17, il Teatro Ferrari ospiterà la recita prenatalizia dello spettacolo “In vacanza con Carlo e Giorgio”, che tornano a calcare il. Padovaoggi.it