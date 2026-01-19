Dopo l’allerta maltempo, i due pastori sardi dispersi sono stati trovati e stanno bene. In Sicilia, invece, 190 persone sono state evacuate a causa delle inondazioni causate dalla piena del rio Margiani a Urzulei. Questi interventi testimoniano l’efficacia delle operazioni di soccorso di fronte a condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato le regioni.

Sono stati ritrovati, e sono in buone condizioni di salute, i due pastori che da questa mattina non davano più notizie a seguito dell’esondazione del rio Margiani, a Urzulei in Ogliastra. Giuseppe Mulas, di 65 anni, e Francesco Moi, di 22, erano riusciti a trovare riparo nell’ovile del 22enne ma sono rimasti isolati e non sono riusciti per tutta la giornata a mettersi in contatto coi familiari, che poi hanno dato l’allarme. A tarda sera sono stati raggiunti dai soccorritori. L’ondata di maltempo che sta interessando la Sardegna ha richiesto l’attivazione dei Vigili del Fuoco su scala regionale, con circa 150 interventi complessivi, di cui circa 90 direttamente collegati alle condizioni meteo avverse. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Maltempo, in Sardegna ritrovati i due pastori dispersi. Sicilia, evacuate 190 persone

Maltempo, allerta massima in Sicilia e Sardegna: dispersi due pastori | Calabria in "assetto di allarme rosso"A causa delle intense condizioni meteorologiche, Sicilia e Sardegna sono state poste in allerta massima, con scuole chiuse e misure di sicurezza rafforzate.

Maltempo in Sardegna: dispersi due pastori a Nuoro. Allerta rossa e scuole chiuse anche in Sicilia e CalabriaUn'ondata di maltempo sta colpendo il Sud Italia, con allerta rossa in Sardegna, Sicilia e Calabria.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Maltempo in Sardegna, ritrovati i due pastori dispersi - Sono stati ritrovati, e sono in buone condizioni di salute, i due pastori che da questa mattina non davano più notizie a seguito dell’esondazione del rio Margiani, a Urzulei ... msn.com