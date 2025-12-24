Come le persone usano ChatGPT e cosa chiedono | le domande e richieste più diffuse
Nel 2025 ChatGPT è diventato uno specchio fedele delle abitudini cognitive, lavorative e relazionali di centinaia di milioni di persone. Secondo i dati analizzati dal National Bureau of Economic Research (NBER) su un campione di 1,1 milioni di conversazioni tra maggio 2024 e giugno 2025, oltre 800 milioni di utenti nel mondo interagiscono settimanalmente con chatbot di intelligenza artificiale generativa, e il modo in cui lo fanno racconta molto più di una semplice evoluzione tecnologica. In particolare, l’uso di ChatGPT si concentra principalmente in tre grandi aree: scrittura, guida pratica e ricerca di informazioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
