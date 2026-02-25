In sostegno dell’Ucraina Donazione da 35mila euro per la scuola di Zytomyr

Credem ha destinato 35mila euro alla scuola di Zytomyr, in Ucraina, per aiutare gli studenti locali. La donazione arriva in occasione del quarto anniversario dell’invasione russa, che ha colpito profondamente la regione. La decisione mira a sostenere l’istruzione e a garantire un futuro ai giovani della zona. La somma sarà utilizzata per rinnovare le aule e fornire materiali didattici ai ragazzi. La scuola continuerà a ricevere supporto anche in futuro.

Nel giorno del quarto anniversario dell’invasione russa, anche quest’anno Credem ha deciso di erogare un finanziamento di 35mila euro per sostenere la scuola ucraina-italiana di Zytomyr. Si tratta di una delle primissime istituzioni private in Ucraina, fondata nel 1994 da un gruppo di giovani che volevano promuovere una cultura di rinnovamento dopo l’inverno sovietico. Alcuni di loro erano stati incarcerati e il loro delitto era stato l’aver insegnato il catechismo. Il gruppo si definiva ecumenico, perché i partecipanti provenivano da diverse confessioni cristiane e dall’ebraismo. Vi fu poi un incontro casuale con un gruppo del CeIS di Reggio e di Piacenza, guidato da don Giuseppe Dossetti e da don Giorgio Bosini, che finanziò l’inizio della scuola, con l’intendimento di creare un ponte di conoscenza e di scambio tra l’Italia e uno dei luoghi più affascinanti della cultura europea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

