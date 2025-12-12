La Spigolatura Solidale raccoglie 1.500 euro | consegnata la donazione alla scuola di San Martino

La Spigolatura Solidale 2025 si è conclusa con la raccolta di 1.500 euro, donati alla scuola di San Martino. Un’iniziativa che si ripete ogni anno, radicata nel territorio, e promuove solidarietà e condivisione. L’Azienda Agricola San Martino e New Factor hanno consegnato ufficialmente i fondi, rafforzando il legame tra comunità e solidarietà.

