Ue nuovo sostegno all’Ucraina per il 2026-2027 | cosa prevede il piano da 90 miliardi di euro

L’Unione Europea ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno finanziario all’Ucraina per il biennio 2026-2027, con un investimento di 90 miliardi di euro. Questo piano rafforza il percorso di aiuti avviato dopo l’invasione russa, puntando a strumenti sempre più stabili e a lungo termine. La decisione riflette l’impegno dell’UE nel supportare la stabilità e la ricostruzione del paese nel contesto attuale.

L’Unione Europea ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno finanziario per l’Ucraina che guarda al biennio 2026-2027, consolidando un percorso di aiuti avviato all’indomani dell’invasione russa e progressivamente strutturato in strumenti sempre più stabili e pluriennali. La decisione, annunciata dalla Commissione europea, si inserisce in una strategia di medio periodo che mira a garantire a Kyiv prevedibilità finanziaria, continuità di bilancio e capacità di pianificazione, in un contesto di guerra ancora in corso e di forti pressioni macroeconomiche. Il nuovo finanziamento non nasce nel vuoto: rappresenta piuttosto l’evoluzione di un impianto costruito tra il 2023 e il 2025, con l’introduzione dello Ukraine Facility e con una serie di tranche periodiche già erogate per sostenere le funzioni essenziali dello Stato ucraino. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

