in scena toccando il vuoto lodo guenzi al teatro velluti

Torna ad alzarsi il sipario del teatro Velluti di Corridonia con " Toccando il vuoto " di Lodo Guenzi con Eleonora Giovanardi, Giovanni Anzaldo, Matteo Gatta e diretto dalla regia di Silvio Peroni che andrà in scena dopodomani alle 21.15. Tratta da una storia vera, l’opera è ambientata nel 1985 durante la scalata nelle Ande Peruviane, dove gli alpinisti Joe Simpson (interpretato da Guenzi) e Simon Yates (Anzaldo) restano vittime di un incidente durante la fase di discesa che provoca la caduta di Joe in un dirupo. Per non rischiare di precipitare assieme al suo compagno, Simon è costretto a tagliare la corda da arrampicata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Teatro Giordano di Foggia, stagione 2025/2026: Lodo Guenzi in scena con 'Morte accidentale di un anarchico'Al Teatro Giordano di Foggia, nella stagione 20252026, Lodo Guenzi sarà protagonista di 'Morte accidentale di un anarchico'.

"Toccando il vuoto": l'ossessione del limite in scena allo SpinaIl Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino ospita "Toccando il vuoto!" a causa dell'alta richiesta del pubblico, desideroso di vedere un'opera che esplora il limite umano attraverso il racconto di un'ascensione fallita.

Toccando il vuoto: l'ossessione del limite in scena allo SpinaLa stagione teatrale del Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino presenta uno degli appuntamenti più attesi con Lodo Guenzi, Eleonora Giovanardi, Giovanni Anzaldo e Matteo Gatta

Lodo Guenzi TOCCANDO IL VUOTO giovedì 12 marzo ore 21 Teatro Pileo - via Cesare Battisti 53 - Prata di Pordenone BIGLIETTI: Intero 15 € Ridotto 12 € (over 65, under 25)