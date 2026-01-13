Teatro Giordano di Foggia stagione 2025 2026 | Lodo Guenzi in scena con ‘Morte accidentale di un anarchico’

Al Teatro Giordano di Foggia, nella stagione 2025/2026, Lodo Guenzi sarà protagonista di ‘Morte accidentale di un anarchico’. L’evento si inserisce nel centenario della nascita di Dario Fo, con Giorgio Gallione che dialoga con il Premio Nobel per la letteratura. Uno spettacolo che unisce tradizione e contemporaneità, offrendo un’occasione di riflessione e approfondimento sul teatro e la cultura italiana.

In occasione del centenario della nascita di Dario Fo, Giorgio Gallione si confronta con il Premio Nobel per la letteratura. Un classico del teatro politico italiano rivive con un tour che tocca anche la città di Foggia con la verve di Lodo Guenzi, cantante e attore, protagonista di 'Morte accidentale di un anarchico'.

