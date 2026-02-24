Toccando il vuoto | l’ossessione del limite in scena allo Spina

Il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino ospita “Toccando il vuoto!” a causa dell’alta richiesta del pubblico, desideroso di vedere un’opera che esplora il limite umano attraverso il racconto di un’ascensione fallita. La produzione trasporta gli spettatori in una dimensione di tensione e introspezione, ispirata a un famoso memoir di Joe Simpson. L’attenzione si concentra sulla capacità del teatro di rendere palpabile la paura e la determinazione dei protagonisti. La scena si prepara a coinvolgere il pubblico con intense emozioni.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – Il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della Stagione Teatrale 202526: " Toccando il vuoto!", una potente fantasia alpinistica basata sul celebre memoir di Joe Simpson, capace di trasformare una vicenda estrema in un'esperienza teatrale di straordinaria tensione emotiva e profondità umana. L'appuntamento è fissato per domenica 1 marzo con inizio alle ore 21. L'evento è a cura di Comune di Castiglion Fiorentino e Officine della Cultura. Lo spettacolo, firmato dal drammaturgo scozzese David Greig e presentato per la prima volta in Italia nella traduzione di Monica Capuani, vede in scena un cast di grande rilievo: Lodo Guenzi nel ruolo di Joe Simpson, affiancato da Eleonora Giovanardi (Sarah), Giovanni Anzaldo (Simon) e Matteo Gatta (Richard), sotto la regia di Silvio Peroni.

