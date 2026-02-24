Toccando il vuoto | l’ossessione del limite in scena allo Spina

Il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino ospita “Toccando il vuoto!” a causa dell’alta richiesta del pubblico, desideroso di vedere un’opera che esplora il limite umano attraverso il racconto di un’ascensione fallita. La produzione trasporta gli spettatori in una dimensione di tensione e introspezione, ispirata a un famoso memoir di Joe Simpson. L’attenzione si concentra sulla capacità del teatro di rendere palpabile la paura e la determinazione dei protagonisti. La scena si prepara a coinvolgere il pubblico con intense emozioni.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – Il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della Stagione Teatrale 202526: “ Toccando il vuoto!”, una potente fantasia alpinistica basata sul celebre memoir di Joe Simpson, capace di trasformare una vicenda estrema in un’esperienza teatrale di straordinaria tensione emotiva e profondità umana. L’appuntamento è fissato per domenica 1 marzo con inizio alle ore 21. L’evento è a cura di Comune di Castiglion Fiorentino e Officine della Cultura. Lo spettacolo, firmato dal drammaturgo scozzese David Greig e presentato per la prima volta in Italia nella traduzione di Monica Capuani, vede in scena un cast di grande rilievo: Lodo Guenzi nel ruolo di Joe Simpson, affiancato da Eleonora Giovanardi (Sarah), Giovanni Anzaldo (Simon) e Matteo Gatta (Richard), sotto la regia di Silvio Peroni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lindsey Vonn e l'ossessione del limite: quando il coraggio diventa un rischioLindsey Vonn, una delle campionesse più note dello sci alpino, torna a far parlare di sé dopo un incidente che mette in luce il suo rapporto complicato con il limite.

Stelle dello sport e solidarietà. Il Gran Galà del Mario Spina torna in scena il 23 marzoIl Gran Galà del Mario Spina, in programma il 23 marzo, celebra lo sport come strumento di crescita e solidarietà.

Argomenti correlati

Toccando il vuoto: Terzo dei quattro spettacoli della rassegna di drammaturgia contemporanea Altri percorsi allo Stignani; Imola, allo Stignani va in scena Toccando il vuoto; CORRIDONIA, CON TOCCANDO IL VUOTO LODO GUENZI RIPARTE VENERDÌ 27 DAL TEATRO VELLUTI; Basta un filo di rossetto. Storia di una cinquantenne.

Imola, allo Stignani va in scena “Toccando il vuoto” x.com

INIZIA LA QUARESIMA 2026!! Iscriviti ora al mio canale Whatsapp toccando qui https://whatsapp.com/channel/0029VbBps9xAzNbsfyah472y Ogni mattina invierò il Vangelo del giorno con un commento breve. Un aiuto quotidiano per vivere al meglio quest - facebook.com facebook