A Varese si è svolto l’ultimo saluto a Pietro Macchione, figura storica dell’editoria locale. Tra i presenti sul sagrato di San Vittore, il ricordo di una personalità che ha lasciato un’impronta significativa nella città. L’evento ha visto la partecipazione di ex e attuali rappresentanti istituzionali, testimoniando il ruolo di Macchione nel panorama culturale e sociale di Varese.

Varese – Nel giorno dell’ultimo saluto a Pietro Macchione, storico editore di Varese, tra i primi ad arrivare sul sagrato di San Vittore c’è Raimondo Fassa, ex sindaco della città, raggiunto poi dall’attuale primo cittadino Davide Galimberti. E subito scatta il ricordo di una personalità che ha dato tanto alla cultura varesina, ma anche all’amministrazione: fu infatti assessore all’urbanistica proprio al suo fianco. “Pietro era un uomo buono, innanzitutto - esordisce Fassa - un uomo che c redeva moltissimo nelle proprie idee, nella forza della ragione, nella cultura. Fu un grande assessore che seppe agire anche fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Varese, l’addio a Pietro Macchione: “È stato dentro la storia”

Morto Pietro Macchione, l’editore che ha raccontato la storia (e le storie) di VareseÈ scomparso Pietro Macchione, editore e promotore culturale di Varese.

Leggi anche: Custode di una storia di pane lunga più di un secolo: addio a Ileana Casali, tra i simboli di San Pietro in Trento

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Varese, l’addio a Macchione: Se raccogliamo il sogno di Pietro, non lo perderemo oggi né mai; Alla Basilica di San Vittore l’addio di Varese a Pietro Macchione; Addio a Pietro Macchione, funerali venerdì in San Vittore; Addio a Pietro Macchione: Varese piange l'editore che scelse la città per amore.

Addio a Pietro Macchione: Varese piange l’editore che scelse la città per amoreVARESE, 19 gennaio 2027-Si è spento all’alba di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, all’ospedale Niguarda di Milano, Pietro Macchione. Aveva 82 anni e da circa un mese era ricoverato nella struttura milanes ... varese7press.it

Alla Basilica di San Vittore l’addio di Varese a Pietro MacchioneUna forte partecipazione di cittadini, scrittori, librai e rappresentanti delle istituzioni, ai funerali dell'editore varesino scomparso all'età di 82 anni ... varesenews.it

Varese ha detto addio all'editore Pietro #Macchione. L'omelia e il ricordo dell'ex sindaco Fassa nel #VIDEO - facebook.com facebook

Varese, l’addio a Macchione: «Se raccogliamo il sogno di Pietro, non lo perderemo oggi né mai» x.com