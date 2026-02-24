Tredici Pietro a Sanremo la dedica di Morandi | Resti il mio bambino ti guarderò emozionato e orgoglioso

Gianni Morandi ha portato suo figlio Pietro a esibirsi sul palco di Sanremo, alimentando emozioni e orgoglio. La presenza di Pietro è stata una sorpresa per il pubblico, che ha applaudito con calore. Morandi ha dedicato questa esperienza al figlio, sottolineando il legame speciale tra loro. La performance ha suscitato attenzione tra i fan, che hanno seguito con entusiasmo ogni momento. La serata si è conclusa con un sorriso condiviso tra padre e figlio.